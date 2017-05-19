柏南克建議川普續用葉倫

財經媒體MarketWatch報導，聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）指出，金融市場忽視美國等地政治危機加劇的狀況令他困惑，並建議美國總統川普應繼續任命葉倫（Janet Yellen）擔任聯準會主席一職。

柏南克17日表示，金融市場時常忽視美國華府與各地政治危機加劇的事實，非得等到最後一刻才要面對，這點經常令他感到困惑。他也指出，美國幾年前爆發財政懸崖危機，隨著違約日期逼近，當時的金融市場卻沒有太大反應。此外，市場也忽略英國去年6月脫歐公投造成的風險。

此外，他也建議總統川普任命葉倫續任聯準會主席，對於葉倫的能力相當肯定。

(工商)