辛然配羅馬晉4強 搭檔6站5度達陣
詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲19日繼續展現合拍威力，全場破掉對手6個發球局，只花65分鐘就以6比2、6比4擊敗史蓓爾絲／絲瑞波尼克，在羅馬網賽挺進女雙4強。
這也是「辛然配」今春成軍以來，搭檔6站第5度打入4強以上。兩人僅杜拜在8強止步，印地安泉和馬德里則都贏得后冠。加上上一站於馬德里封后，辛然配也拉出兩人近期的6連勝，直追此前在佛州的8連勝最佳成績。
辛然配今天對上大會第6種子，過程卻如摧枯拉朽，首盤逮住對手一發成功率不到5成、一發得分率僅3成3的機會，3度破發輕鬆拿下首盤。次盤辛然配先遭破發，一度以0比2落後，但兩人隨即連破對手3局，迅速取得5比2的聽牌優勢，進而拿下4強門票。
辛然配將與印度米爾莎／哈薩克雪薇朵娃爭奪決賽門票，辛吉絲曾與米爾莎搭檔拿下過3座大滿貫冠軍，辛公主與詹詠然搭配後，也已經碰過米爾莎兩次，印地安泉獲勝但邁阿密落敗，不過當時米爾莎的搭檔都是捷克的史崔可娃。
(中時電子報)
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