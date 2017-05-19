盧彥勳肘傷退賽 釜山8強止步

盧彥勳在釜山挑戰賽挺進8強。（取自盧彥勳臉書粉絲團）

「台灣一哥」盧彥勳在釜山挑戰賽8強對決地主小將權順宇，則在5比7丟掉首盤後，因手肘疼痛宣布退賽。為了保險起見，連下周的日內瓦公開賽也不參加，讓醫療團隊好好治療肘傷。

其實盧彥勳的手肘在上周的首爾挑戰賽以感到不適，專戰釜山整整休息4天，感覺也漸漸好轉，沒想到單打次輪苦戰3盤後，今早起床手肘愈來愈不舒服，甚至連發球都有困難，撐完首盤還是決定退賽。ATP防護員則認為，應該是這幾周的比賽用球都不一樣，才導致盧彥勳傷到手肘。

(中時電子報)