得恩堂眼鏡推小資款墨鏡，CP值相當高。（業者提供）

夏天時，墨鏡可說是人人都該入手一支的時尚單品。今年夏天得恩堂眼鏡針對不同需求，搶先引進Gucci最新款墨鏡、香港潮牌HACHill 2017新款墨鏡，CP值最高的「GIVANNI好萊塢明星款墨鏡」，最新款優惠價1500元，讓大家能用優惠價格買到一個時尚的夏天。

另外，得恩堂2017搶先引進Gucci墨鏡，讓大家可在門市一睹Gucci在墨鏡設計上的小巧思，包括加入珍珠、水晶、金屬老虎頭等元素，使墨鏡不再只是穿搭配角。詢問度最高的款式即是Gucci亞洲區形象大使倪妮配戴的「Gucci 貓眼造型太陽眼鏡」。

除了Gucci，得恩堂今年也再度與香港潮牌HACHill合作，今年該品牌鏡框除方形、圓形外，更以幾何形狀設計，以粗框、細框、多角、金屬混合配搭！HACHill以創意打造不同造型，無論在任何時間、任何天氣、任何場合都能成為引人注目的配件。

得恩堂眼鏡總經理徐銘煌表示，得恩堂除了引進各大名牌新款墨鏡，也觀察到目前多數人考量價格，多選擇夜市或路邊攤，購買品質較差的不合格染色鏡片，但這些墨鏡多只能濾掉可見光，並無法阻隔紫外線的傷害，戴上這樣劣質的太陽眼鏡，反而比不戴更傷害眼睛。

因此，今年夏天得恩堂推出含偏光鏡片設計的特惠墨鏡「GIVANNI好萊塢明星款墨鏡」，可有效切斷紫外線，讓眼睛免受傷害，除此之外還能夠阻隔反射光的干擾，看見清晰的顏色、呈現視覺畫面原貌。

現在只要1500元的價格就能帶走高品質，同時也兼具時尚美觀的GIVANNI墨鏡，現在更推出限時特惠，只要購買該款眼鏡，就能以599元加購原特價1200元的水銀鏡面墨鏡，優惠期限只到今年六月底，把握這次機會將超高CP值墨鏡帶回家！

(中時)