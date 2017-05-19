蔡黃汝情竇初開 火力全開餓虎撲向楊一展

蔡黃汝情竇初開被楊一展吸引。（圖片提供：三立）

蔡黃汝餓虎撲向楊一展，拍片現場笑聲連連。（圖片提供：三立）

蔡黃汝第一次到楊一展家做菜給他吃。（圖片提供：三立）

「豆花妹」蔡黃汝在台視、三立周日偶像劇《我的愛情不平凡》劇中被楊一展吸引，情竇初開的她不斷幻想與楊一展的親密接觸，劇中她第一次到他家，兩人不但先去菜市場買海鮮回家煮火鍋，蔡黃汝還主動撲倒還有用手鞭打楊一展，最後還火力全開撲向楊一展，把他壓制在床上，主動誘惑對方的橋段。楊一展表示不怕女生主動，但怕現實生活中遇到女生反撲狀況，笑說平常還是得多吃點生蠔、健身。

拍攝當天蔡黃汝重感冒帶著低沈嗓音向楊一展講情話，工作人員還絞盡腦汁想搶救她的聲音，希望她能夠發出聲音，並深情用英文挑逗，只是音頻太低，現場實在太違和，笑翻在場工作人員，連蔡黃汝本人都說：「我根本就像個男人在講話，還要一邊用手勾展哥，整個實在畫面太衝突了。」

蔡黃汝表示自己個性其實很被動，談戀愛時很像黏黏蟲、無尾熊一樣黏著對方，卻不排斥交往期間會主動撲向對方，個性雖如此「但還是希望對方是一顆可以讓我揹、讓我靠、讓我纏著的大樹。」楊一展則認為兩性平等的時代，不怕主動的女生，因為女生也是象徵獨立自主。

為了這場戲拍攝蔡黃汝拋開害羞，卯足全力勾引楊一展，還大爆：「展哥就是有人敢跟他玩，他玩的會比你更瘋，原本我想當餓虎撲他，卻沒想到反被他來撲我。」

(時報周刊)