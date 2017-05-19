蝦味先過期風波 雄檢傳喚裕榮負責人到案

生產「蝦味先」的裕榮食品公司，涉以過期1至3年原料製成4種口味蝦味先對外出貨250萬包，高雄地檢署晚間傳喚88歲負責人洪宗喜等約7、8名相關人等到案，為釐清是否欺騙消費者，檢察官正漏夜訊問中。

(中時)