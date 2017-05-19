疑加油站老闆之子欠債 20多人聚眾佔位
台南西港一處加油站，晚間突然出現有如電影般場景，20多人分乘多車開進加油站「佔位」，現場一度傳出爭執聲音，引起路過人車側目，警方獲報後立即調動警力前往現場了解狀況，人群才逐漸散去，並將相關人士請回警局說明。
警方初步了解，該間加油站老闆的小兒子疑似因在外欠債，債主託人前來要錢，老闆表示小兒子早就不知所蹤，認為對方在胡鬧，雙方口角，還有人不小心砸破玻璃，場面一度緊張。
佳里警分局獲報現場狀況後，即調派線上警力到場，現場人車見到警方到場，逐漸散去，警方也帶回幾位帶頭人士到分局說明情形。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。