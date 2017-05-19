疑加油站老闆之子欠債 20多人聚眾佔位

數十位不明人士集結在加油站。（莊曜聰攝）

不明人士車輛在加油站佔位，影響加油站營運。（莊曜聰攝）

雙方一度發生口角衝突，警方迅速到場維持秩序。（莊曜聰攝）

加油站的辦公室玻璃被打破。（莊曜聰攝）

台南西港一處加油站，晚間突然出現有如電影般場景，20多人分乘多車開進加油站「佔位」，現場一度傳出爭執聲音，引起路過人車側目，警方獲報後立即調動警力前往現場了解狀況，人群才逐漸散去，並將相關人士請回警局說明。

警方初步了解，該間加油站老闆的小兒子疑似因在外欠債，債主託人前來要錢，老闆表示小兒子早就不知所蹤，認為對方在胡鬧，雙方口角，還有人不小心砸破玻璃，場面一度緊張。

佳里警分局獲報現場狀況後，即調派線上警力到場，現場人車見到警方到場，逐漸散去，警方也帶回幾位帶頭人士到分局說明情形。

(中時)