初夏鮭魚料理 跟果醋飲最速配！

「火焰鮭魚握壽司」。選用來自挪威的生食級鮭魚，油脂分布均勻，吃起來相當甘甜滑嫩。(美威鮭魚提供)

「泰味打拋鮭魚飯」以泰式經典「打拋飯」研發進化，將美味與健康兼具的大量嫩鮭取代一般常見的豬絞肉，吃來濃郁鹹香，讓人一試難忘。(美威鮭魚提供)

「鮮桔梅果醋飲」於專賣店點購套餐加價，飲料即可升級為「鮮桔梅果醋飲」。(美威鮭魚提供)

富含omega3脂肪酸「好油」的鮭魚，是非常健康的好食材，時序開始進入初夏，氣溫逐漸升高，鮭魚料理可以做成酸酸辣辣的泰式料理來開胃，或是清爽的炙燒鮭魚握壽司、丼飯來減少腸胃負擔。

初夏品嘗鮭魚料理的同時，該搭配什麼飲品最對味呢？果醋飲就非常適合。氣溫升高容易沒有食慾，帶酸味的醋飲能開胃，也有刺激胃酸分泌、幫助消化的作用。

來自全球最大鮭魚供應商的美威鮭魚，有方便的真空包，回家就可輕鬆烹調，也有實體餐廳提供美味的鮭魚料理，不論你喜歡自己下廚或在外用餐，都能享用美味的鮭魚料理。

今年夏天，美威鮭魚專賣店更推出以梅子醋為基底，將整顆新鮮金桔現擠調製而成的「鮮桔梅果醋飲」，搭配令人食慾大振的「泰味打拋鮭魚飯」、「泰式酸辣鮭魚下巴鍋」以及清爽無負擔的「火焰鮭魚握壽司」、「炙燒松阪鮭魚丼飯」，酸甜口感不但爽口開胃，更能幫助腸胃消化，是夏季鮭魚料理的最佳好「鮭蜜」。

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