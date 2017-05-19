Fed官員對年底再升息兩次表達質疑

聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)週五對金融市場發布警告，表示不要相信聯準會正計畫持續調升利率。

布拉德週五在聖路易一場演說中表達他對升息前景的看法。他指出美國經濟自3月以來已經放緩，通膨也意外出現下檔。這也意味相對於美國整體經濟表現，聯準會年底前再度升息兩次路徑恐怕顯得過於激進。

(工商)