《勇闖日本秘境》明播第2季 愛紗神社抽吉祥籤文

愛紗（右）與夏如芝站在鞍馬寺的能量點「充電」。（中視提供）

愛紗在貴船神社抽到中吉籤，6月的婚宴有了好彩頭。（中視提供）

中視《勇闖日本秘境》5月20日起，每周六播出全新第二季，主持人千田愛紗與夏如芝遠離人潮眾多的觀光勝地，繼續引領觀眾探訪日本各大祕境，介紹在地人的私房景點。

5月20日晚間6點播出的第二季首集，即前往國內最常造訪的京都與大阪。被護城河圍繞的大阪是座水之都，愛紗特別登上水上巴士AQUA LINER，從河道觀看大阪的歷史與現代風貌；而扁平造型AQUA LINER，連愛紗都很驚訝，嬌喊：「我從來沒有看過這麼扁的船耶！」

大阪最有名的食物，當屬「章魚燒」，當地有不少商家在傳統口味中創新，當愛紗意外得知店家準備義大利麵口味時，頓時興奮不已，直呼：「好幸福！」

探訪擁有濃厚歷史色彩的京都，愛紗帶觀眾前往京都的靈山，到鞍馬寺體驗能量景點。據說，該寺正殿外的六芒星的設計，是以人為主的能量概念，分別代表：眼睛、鼻子、耳朵、舌頭、皮膚、心靈，中心點更是讓許多人不辭千里也要站在中間，吸收最強的能量，為自己充電。

京都貴船神社自古以來祭祀著水神，是一個充滿水傳說的神社，讓許多從事與水相關行業的人都會特地到貴船神社參拜。神社內就連占卜籤也是獨特的水占卜，只要將空白的籤文紙放置水中數秒，籤文就會出現。

6月即將辦婚宴的愛紗，赴日本錄影時，認真工作也掛念台灣籌備婚禮的細節，就連錄影空檔也一刻不得閒，拉著經紀人反覆討論婚禮流程，務求當天婚禮沒有疏失，賓客盡歡。因此，忍不住在貴船神社投了香油錢抽籤，果然好運擋不住，順手抽到中吉籤，籤文內容讓她滿意的直喊：「好可愛，我喜歡這個籤文！」

(旺報)