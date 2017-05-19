《勇闖日本秘境》明播第2季 愛紗神社抽吉祥籤文
中視《勇闖日本秘境》5月20日起，每周六播出全新第二季，主持人千田愛紗與夏如芝遠離人潮眾多的觀光勝地，繼續引領觀眾探訪日本各大祕境，介紹在地人的私房景點。
5月20日晚間6點播出的第二季首集，即前往國內最常造訪的京都與大阪。被護城河圍繞的大阪是座水之都，愛紗特別登上水上巴士AQUA LINER，從河道觀看大阪的歷史與現代風貌；而扁平造型AQUA LINER，連愛紗都很驚訝，嬌喊：「我從來沒有看過這麼扁的船耶！」
大阪最有名的食物，當屬「章魚燒」，當地有不少商家在傳統口味中創新，當愛紗意外得知店家準備義大利麵口味時，頓時興奮不已，直呼：「好幸福！」
探訪擁有濃厚歷史色彩的京都，愛紗帶觀眾前往京都的靈山，到鞍馬寺體驗能量景點。據說，該寺正殿外的六芒星的設計，是以人為主的能量概念，分別代表：眼睛、鼻子、耳朵、舌頭、皮膚、心靈，中心點更是讓許多人不辭千里也要站在中間，吸收最強的能量，為自己充電。
京都貴船神社自古以來祭祀著水神，是一個充滿水傳說的神社，讓許多從事與水相關行業的人都會特地到貴船神社參拜。神社內就連占卜籤也是獨特的水占卜，只要將空白的籤文紙放置水中數秒，籤文就會出現。
6月即將辦婚宴的愛紗，赴日本錄影時，認真工作也掛念台灣籌備婚禮的細節，就連錄影空檔也一刻不得閒，拉著經紀人反覆討論婚禮流程，務求當天婚禮沒有疏失，賓客盡歡。因此，忍不住在貴船神社投了香油錢抽籤，果然好運擋不住，順手抽到中吉籤，籤文內容讓她滿意的直喊：「好可愛，我喜歡這個籤文！」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。