感恩餐會上宣讀連署書 呼籲蔡英文特赦阿扁
前總統陳水扁晚間違反規定進入凱達格蘭基金會所舉辦的募款餐會，主持人彭文正竟在台上宣讀呼籲蔡英文特赦阿扁的連署書，並希望在場的人參與連署。
該連署為「台灣藝術家聯盟」所推動，以下為連署書內容：
看到陳總統卸任後遭受到政治的迫害，所以奇怪的司法判決與串供都在「扁案」中發生，在獄中受到屈辱 與精神凌虐，更讓人憤憤不平，所以我們無法接受台灣這片土地的美好來自 於政治對立、歧視，所以蒙受迫害的陳水扁總統身體健康狀況惡化，導致好好的人進去變成一個殘疾老人，多麼讓人感到不捨，台灣社會已經有共識陳總統應該無罪特赦，所以我們要喚起國際間藝術家的串連，共同連署活躍政府：
1.請蔡英文總統能夠能夠在就職一年後「特赦」陳水扁總統。
2.我們認同陳水扁總統對於台灣文化的貢獻。
3.我們站出來呼籲台灣人，能夠放下 對立與仇恨，共同找回土地的熱情與驕傲。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。