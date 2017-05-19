感恩餐會上宣讀連署書 呼籲蔡英文特赦阿扁

前總統陳水扁(圖)親自出席，並舉杯向友人致意。(杜宜諳攝)(飲酒過量有礙健康)

前總統陳水扁晚間違反規定進入凱達格蘭基金會所舉辦的募款餐會，主持人彭文正竟在台上宣讀呼籲蔡英文特赦阿扁的連署書，並希望在場的人參與連署。

該連署為「台灣藝術家聯盟」所推動，以下為連署書內容：

看到陳總統卸任後遭受到政治的迫害，所以奇怪的司法判決與串供都在「扁案」中發生，在獄中受到屈辱 與精神凌虐，更讓人憤憤不平，所以我們無法接受台灣這片土地的美好來自 於政治對立、歧視，所以蒙受迫害的陳水扁總統身體健康狀況惡化，導致好好的人進去變成一個殘疾老人，多麼讓人感到不捨，台灣社會已經有共識陳總統應該無罪特赦，所以我們要喚起國際間藝術家的串連，共同連署活躍政府：

1.請蔡英文總統能夠能夠在就職一年後「特赦」陳水扁總統。

2.我們認同陳水扁總統對於台灣文化的貢獻。

3.我們站出來呼籲台灣人，能夠放下 對立與仇恨，共同找回土地的熱情與驕傲。

(中時電子報)