方志友太入戲 不准張書豪跟「類小三」宇宙說話
張書豪與方志友在公視、TVBS《酸甜之味》飾演交往10年的情侶，方志友為男友及男友全家的付出，被網友大讚是「最佳女友」代表，看似令人稱羨的一對，卻因「類小三」宇宙的加入，讓兩人的感情出現危機。
宇宙在《酸甜之味》一登場就很倒霉，被男友騙錢不說，還被其他受害者追債，一場張書豪跟蹤她的戲，原本導演要她拿出防狼噴霧對付張書豪，沒想到卻誤噴自己，嗆得她眼淚直流，宇宙說：「這場戲是導演特別安排，營造我很衰的形象，很不想承認的是，我居然曾發生過類似的事。」
原來宇宙曾在大學時曾被追求者送上防狼噴霧器，要她一個人時也能保護自己，拿到噴霧器覺得超新鮮的宇宙，還拿起來就對空氣噴，結果一陣風吹來，讓她體會到無法呼吸和眼瞎的感覺，從此看到防狼噴霧器都很有陰影，沒想到是隔多年，噴霧器誤噴戲碼竟在《酸甜之味》中真實重演。
宇宙這個「類小三」的角色一出現，竟讓入戲太深的方志友警鈴大作，她得知張書豪要跟宇宙對戲，竟要求張書豪除了對台詞外不可以跟宇宙講話，沒想到白目的張書豪反而更故意，只要看到兩個女生同時在場，就會跑來坐在宇宙旁邊聊天，把方志友氣得半死，鬧到宇宙跟方志友聯合起來罵他「幼稚！無聊！」
(時報周刊)
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