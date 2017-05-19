彰縣首見公民審議 阿公阿嬤投票參與社造預算

彰化縣埔心鄉芎蕉村民晚間6點半後到活動中心排隊領取選票進行投票。(公所提供)

投票截止後的開票活動與社區會員大會結合。(公所提供)

彰化縣首度有居民以公民審議參與式預算表決投票，過程平和理性，共同決策為社區選出最佳社造執行方案。(公所提供)

埔心鄉芎蕉社區今晚進行參與式預算投票表決，三個方案中以總幹事楊品欣的提案最受歡迎高票獲選。(公所提供)

彰縣首見公民審議，埔心鄉公所19日舉辦首場參與式預算表決，在芎蕉村霖鳳宮廣場，針對社區文史、共餐等計畫方案，由16歲以上村民投票，決定預算經費執行和使用的方向。

公民參與、社造升級。埔心鄉長張乘瑜說，公所向文化部申請到百萬社區整體營造經費，但文化部盼居民自己作主，因此鼓勵社區採公民審議及參與式預算投票表決，申請經費的社區須自提方案、自己表決。

張乘瑜說，全鄉逾20個社區，去年底辦理研習與座談說明後，僅芎蕉、埔心與經口3個社區自願參與，半年來在社區裡召開公民審議會議，研討規畫出2至3個方案，提案人再到鄰里間拜訪遊說爭取支持。

芎蕉社區提出三個方案，「樂活芎蕉-社區藝起來」、「社區文史影像紀錄片計畫」、「初級老人照護-社區老人共餐計畫」要爭取10萬元補助，今天傍晚6點30分投票，前一晚「選前之夜」，提案人用心說明，還有全家出動使勁拉票，廟口人聲鼎沸、熱鬧滾滾。

70歲的呂月秀說，去年曾到台南市柳營社區觀摩，工商社會居民對社區事務參與時冷時熱，但過去半年來為了這三個方案街頭巷尾互動超熱絡，每天下班下課後就聚在一起關心討論，她和對門的85歲阿婆會相偕去投票，用手中的1票決定社區的事務，不論票選結果如何，公平、公正、公開，大家都服氣，也更投入社區事務。

公所指出，埔心社區提出的「埔心村史」、「走讀埔心村繪本」2個案子；經口社區提出的「社區路口意象」、「圍牆彩繪提升美感」以及「社區學童寫生比賽」3個案子，將分別在27日上午9點30分、28日中午12點，進行投票表決。

今天晚間9點投票截止後，芎蕉社區在活動中心召開社區會員大會，同時進行開票統計；參與式投票最後結果為芎蕉社區總幹事楊品欣所提的第三案「幸福社區 樂活芎蕉」拿下最多票獲選。

(中時)