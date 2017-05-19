白杞社區藏百年埤塘 預計5月底完工

白杞社區百年埤塘。（高錦如攝）

重建百年埤塘，預計5月底完工。（高錦如攝）

重建埤塘時挖出日據時代以石頭打造的排水管。（高錦如攝）

高錦如/嘉縣報導

自日據時代就有的埤塘，就隱藏在嘉義縣竹崎鄉白杞社區。為帶動農村發展，白杞社區參加農村再生計畫，將百年埤塘重新開發，打造觀光休閒生態池，預計5月底完工。

白杞社區村長林慶勳表示，該埤塘自日據時代就已存在，已有百年歷史，且在重新建置過程，也挖到以石頭打造的排水管，相當特別。但隨著時代變遷，人口漸漸流失，熱鬧場景不再，逐漸沒落。林慶勳有鑑於此，參與農村再生計畫後，認為該埤塘可朝觀光休閒發展，因此於去年與地主協調、透過計畫爭取到800萬經費，今年2月開始動工。

林慶勳說，近4分地大的生態池除設有步道、景觀植栽、座椅等設施，也將於池內養殖4000隻魚，以及飼養一對黑天鵝，另會規畫在步道旁設置飼料，供遊客一邊欣賞生態，一邊享受為餵魚樂趣。地主羅水利表示，因氣候不穩定，原訂17日完工因下雨而延遲，目前預計5月底完成。

(中時)