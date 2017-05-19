布袋戲歌后聯手金曲歌王 5／27霹靂慶端午

布袋戲歌后黃鳳儀（右）將與無限人形劇場COSPLAY結合，演繹布袋戲金曲，跨界激盪出絕代藝術新火光。（王文吉攝）

慶祝端陽佳節，葫蘆墩文化中心將於27日舉辦「慶端陽．樂豐趣」活動，邀請布袋戲歌后黃鳳儀、台語金曲歌王黃文星，與真人COSPLAY 跨界結合；透過演繹布袋戲歌曲，配合苦海女神龍、獨眼龍、憶無心、萬雪夜等人物扮相出場，引領民眾融入傳統戲曲情境。

今日上午於葫蘆墩文化中心，以陸上龍舟為活動揭開精彩序幕，黃鳳儀特地現身站台宣傳，以滄桑而有力的歌聲，演唱名曲《苦海女神龍》，搭配COSPLAY真人角色扮演，激盪出絕代藝術新火光，博得全場觀眾拍手叫好。

「阮就是洶湧情海的女神龍，阮的愛飛天鑽地，找沒你形蹤～」黃鳳儀還特別加碼清唱《情海女神龍》。她說，媽媽西卿唱紅的《苦海女神龍》著重台語特有的「氣口」，經荒山亮老師改編的新版，則跳脫傳統悲情路線，以堅毅聲線，詮釋現代女性的感情觀。

豐原葫蘆墩文化中心表示，活動於下週六27日下午4時登場，規劃小農市集及文創雜貨，讓市民探訪尋寶，並安排創意氣球、小丑互動趣味演出及扭蛋親子DIY彩繪活動。

晚間7點將刮起布袋戲炫風，歌手黃鳳儀、黃文星輪番登台，演唱膾炙人口的布袋戲及當紅台語金曲。無限人形劇場COSPLAY，則透過擬真版苦海女神龍、荒野金刀獨眼龍、石頭少年憶無心、萬雪夜等扮相互動演出。

當日參加活動的民眾，至文化中心打卡按讚，前100名還可獲得精緻野餐墊，於廣場草坪享受午後悠閒時光。演出前現場發送800支枝仔冰，讓民眾提前感受沁涼舒爽的初夏氣氛。

(中時)