製造壓力給隊手 洪總點名林泓育MVP

中時電子報
桃猿林泓育2分砲
林泓育今面對富邦悍將，單場5打數2安打，成功率隊贏得勝利。(資料照 中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿今在桃園棒球場與富邦悍將一役中，在延長賽以富邦再見暴投驚險獲勝，賽後MVP由總教練洪一中親自點名，頒給陣中的的林泓育。

洪總指出，因為林泓育今天球隊首分打點，也是靠他的高飛犧牲打打下來，10局下半又適時擊出安打，給富邦帶來壓力，最後才有機會贏下比賽。

桃猿近期又拿下6連勝，穩居第一寶座，洪總說，現在就是一場一場慢慢贏下來，能夠贏球當然很高興。

奪下單場MVP，林泓育回應，其實不管哪時候上場打擊，每一個打席，就是盡全力推進壘上的跑者造成對方壓力，讓球隊有更多的贏球機會。

不過今天3局下林泓育曾敲出安打，卻發生跑壘上的瑕疵，讓隊友郭嚴文與自己遭到雙殺，讓球隊錯失得分機會，他賽後坦言，自己打擊時就已經記錯出局數，所以當郭嚴文被觸殺時，自己已經放慢腳步，結果被觸殺出局，回到休息室，也隨即跟教練團道歉。

(中時電子報)

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關鍵字：林泓育Lamigo桃猿
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