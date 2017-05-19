大腸癌年輕化 50歲以下民眾應定期接受檢查
高錦如/嘉縣報導
近來藝人罹患大腸癌病逝的消息讓許多民眾不捨，類似生活案例頻繁。5月初同一天就有2位50多歲民眾在大腸鏡檢時發現腸道內有易出血性瘜肉，朴子醫院長蔡宗龍表示，現在內視鏡技術可以免除傳統開刀住院模式，民眾稍作休息後便可返家。並鼓勵50歲以下民眾主動提早進行大腸癌篩檢，拒絕當腸瘜上班族。
台灣癌症基金會研究顯示，觀察近30年來趨勢，50歲開始即邁入腸癌高峰期。尤其50至59歲年齡層，近10年在(2004- 2013)快速攀升84%，而大腸癌從異常病變癌化為癌症，通常需要10至15年的時間，因此往前推測可能於35歲開始就可能產生腸瘜高峰，顯見大腸癌已有年輕化趨勢。
院長蔡宗龍表示，攝取高量的蔬菜水果與適當的體能活動量證實可降低大腸直腸癌的發生，同時減少高油烹煮習慣與紅肉的攝取，以及減少熬夜與吃油膩消夜的頻率。平時要養成排便習慣，多多補充體內好菌以及促進腸道蠕動的食物。
(中時)
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