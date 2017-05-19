陳星拿出林奕含手寫情歌 稱兩人是在台北飯店談判分手

陳星(右圖)拿出林奕含(左圖)親手抄下送給他的情歌。(翻攝自林奕含臉書、補習班網站)

女作家林奕含輕生，父母整理女兒的日記手札等私人資料反擊補教名師陳星，佐證女兒是被誘姦的。陳星竟拿出林奕含親手抄下送給他的情歌，甚至指兩人是在台北的飯店談判分手。

陳星和林奕含展開攻防，林奕含父母蒐集遺物證明女兒被欺負，陳星則準備情歌、情詩、禮物，林奕含手寫的情歌《關於我愛你》，充滿著愛意，陳星更爆料兩人在台北喜來登飯店談分手的細節。

據三立新聞網報導，林奕含高中同學已向檢方作證，陳星則爆林奕含同時和台南某電子大廠二代交往，還要求把林奕含的前男友列為證人。對兩人的關係和證人找誰，陳星律師團已擬定戰略，來反擊林奕含的父母。

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(中時電子報)