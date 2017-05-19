陳星拿出林奕含手寫情歌 稱兩人是在台北飯店談判分手
女作家林奕含輕生，父母整理女兒的日記手札等私人資料反擊補教名師陳星，佐證女兒是被誘姦的。陳星竟拿出林奕含親手抄下送給他的情歌，甚至指兩人是在台北的飯店談判分手。
陳星和林奕含展開攻防，林奕含父母蒐集遺物證明女兒被欺負，陳星則準備情歌、情詩、禮物，林奕含手寫的情歌《關於我愛你》，充滿著愛意，陳星更爆料兩人在台北喜來登飯店談分手的細節。
據三立新聞網報導，林奕含高中同學已向檢方作證，陳星則爆林奕含同時和台南某電子大廠二代交往，還要求把林奕含的前男友列為證人。對兩人的關係和證人找誰，陳星律師團已擬定戰略，來反擊林奕含的父母。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。