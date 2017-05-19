中國統一聯盟520聲明 促蔡英文承認九二共識

中國統一聯盟昨（19）日召開執委會，針對蔡英文政府執政一周年，造成兩岸關係嚴重倒退一事嚴厲批判，經過熱烈討論，發表（中國統一聯盟「520聲明」），強烈要求蔡英文政府承認九二共識，以確保兩岸關係和平發展。

出席會議有中國統一聯盟主席戚嘉林、副主席李尚賢、王永及各部會部長、分會會長、執委等人。聲明指出，自蔡英文政府上任民進黨全面執政以來，其民調呈現「雪崩式」下滑，就職一周年前夕又降到新低。眾所周知，其根源所在，就是兩岸政策。蔡英文政府迄今仍拒不接受「九二共識」，為避兩岸關係同屬一個中國的政治定位，從意識型態上和具體政策上，推動實質柔性台獨。

聲明中，中國統一聯盟嚴正呼籲蔡英文政府，就兩岸關係政治定位的核心問題，作出明確的抉擇，承認「九二共識」及其兩岸同屬一中的核心意涵，讓兩岸關係重返和平發展的正途。

中國統一聯盟520聲明全文如下：

中國統一聯盟520聲明

承認九二共識 確保兩岸關係和平發展

●政策失衡 民調下滑

自民進黨全面執政以來，蔡英文民調呈現「雪崩式」下滑，其就職一周年前夕又降至新低。根源所在，即兩岸政策失衡。蔡英文政府迄今拒不接受「九二共識」，規避兩岸關係同屬一中之政治定位，推動「柔性台獨」。

為此，蔡英文以轉型正義為名，在意識形態上，從「去蔣化」、「去中山化」、「去鄭成功化」到「台獨史觀」；以潛艦國造，大力建軍，以武拒統。與此同時，又以保密防諜、反情蒐等名義，先後祭出修訂兩岸關係條例、國安法、反滲透法，阻卻退將登陸，提高共諜刑度，訂定保防法、視對岸為敵國，重回上世紀冷戰時期的反共意識，導致2008年以來的兩岸關係和平發展急凍，倒退至昔日冷戰年代的「反共」氛圍，以致兩岸對抗不斷升高。

●台灣空轉 民眾徬徨

值此蔡英文就職周年，兩岸關係急遽惡化之際，為免讓台灣繼續空轉，經濟無法獲得改善，島內民眾徬徨失據。中國統一聯盟在此嚴正呼籲，蔡英文政府應把握歷史的良機，在兩岸關係政治定位的核心問題上，作出正確的抉擇，承認「九二共識」及其兩岸同屬一中的核心意涵，讓兩岸關係重返和平發展的正途，並邁向和平統一。

(旺報)