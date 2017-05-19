公視「4K新世代」國際研討會 解析超高畫質電視

所有與會人。（公視提供）

公視4K研討會中國紀錄片製作人胡小鹿。（公視提供）

公視UHD研討會Arte Mr.lothaire Burg。（公視提供）

公視UHD研討會BBC Mr. Andy Quested。（公視提供）

公視UHD研討會KBS Mr.YIM ZUNGON。（公視提供）

４K超高畫質電視（UHD，Ultra-high-definition television）發展已成趨勢，公共電視今（5/19）舉辦「4K新世代」國際研討會，邀請英國BBC、韓國KBS、法國Arte與中國紀錄片製作人等世界一流的媒體專業人士來台灣，與國內節目製作者分享4K發展的「四個第一」，也解析4K超高畫質技術演變、節目製作與全球趨勢。

公視董事長陳郁秀表示「研討會目的在希望讓我們觀念獲得改變，提升國內4K製作環境」。也表示，公視將扮演台灣影視內容產業創新角色，展開4K超高畫質節目製作，協助專業人才培育。

英國BBC技術總監Andy Quested先秀出入住台北飯店旁電賣場裡的４K電視標價照片，他驚訝表示「台灣4K電視機價格之便宜，令人深感警惕」，認為內容製作進程要加緊趕上，以因應硬體的普及。

甫完成「地球脈動」第二季紀錄片巨作，Andy Quested第一次透過影片分享團隊從HD到UHD的製作流程與經驗。他表示UHD已經變得普遍，且內容儲存無帶化，讓事前拍攝規劃、編解碼器都顯得更加重要；他們團隊也積極與歐盟討論，整合出歐規最新的IMF規格，目前BBC製播UHD節目已經開始採用。

韓國KBS超高畫質團隊經理任崇坤（Yim Zungkon）也說「現在正是4K發展的時機」。而KBS將從今年5月31日推出超高畫質無線頻道播出4K節目，以因應明年2018韓國平昌冬奧與俄羅斯世界盃足球賽和2020東京奧運的播送。

尹崇坤表示，目前韓國4K頻譜的計畫分配、制定規則與執照發放都由政府協助，國家或電視台需要的特別法，目前也進行制定。他也強調韓國重視無線傳輸，國民免費收視是無線電視的義務，因此韓國政府也投注大量資源挹注４K節目製作，例如2017年就投入5900萬美金製作4K節目。

對韓國的超高畫質無線電視廣播，Andy Quested也提出英國的作法表示「英國考量無線傳輸成本，若採行IPTV做播送，能運用很久，而未來也考量會提供行動服務」。

在文化藝術節目有高度成就的法德公視Arte製作總監Lothaire Burg也首度來台分享4K節目製作經驗。他說「目前Arte正在進行內部拍攝短片實驗，發現轉換到UHD僅增加了7%的預算，激勵團隊未來更有效率走向UHD」。

Arte日前也在西班牙的衛星電視進行超高畫質播送，並測試硬體的整合，理解編解碼對品質的影響；也跟NHK合作研究8K電視以推展未來的規格。此外，Arte也嘗試將老電影重新數位轉換成UHD規格播放。Lothaire Burg也強調「電視技術的進步，仍需考量觀者的舒適度」。

中國製作人胡小鹿會中以「第三極到極地」為題做分享，帶來深入青藏高原拍攝4K紀錄片作品「第三極」精彩畫面。「第三極」在中國觀影人次超過1億人次，也獲佳評；胡小鹿說「

這對中國紀錄片來說，是非常少見的高度關注」。

她形容「記錄當下，留給來人」，希望用4K真實呈現青藏高原的景致與人物。紀錄片團隊進入西藏佛寺拍攝「壇城」沙畫製作儀式，她說「吹氣都怕沙子跑掉，也因此拍攝要更小心奕奕」。

紀錄片團隊甚至遇到西藏高原的野毛牛攻擊，她生動形容說「一邊逃跑，一邊拍攝」。而在拍攝海拔5千公尺上高原牧羊人趕羊過冰湖片段，她說「攝影師從冰面拍到水下，再上岸拍攝」，也苦笑說「等於從海拔0米突然再上到5000米，氣壓的瞬間轉換對人很傷，我們以後再也不敢要求攝影師這樣做」。

胡小鹿也說「中國4K電視非常迅猛，需要大量內容去滿足觀眾」，2016年中國廣電總局已提出廣電系統的布局，預計2018年開啟4K頻道，2022冬季奧運將會推出4K轉播。

公視表示，自105年起執行「超高畫質電視示範製作中心及創新應用計畫」，配合政府投入大量資源朝向4K超高畫質節目製作，希望一起建立台灣產業上中下游的創新模式，並協助台灣作品未來效益。

(中時)