回應小英講話 國台辦：兩岸緊張 民進黨一手造成
針對總統蔡英文今接見海外華文媒體講話，大陸國台辦深夜發布聲明，發言人安峰山表示，兩岸關係演變迄今的局面，完全是民進黨當局一手造成，在兩岸關係性質一事，事關兩岸同胞前途命運的原則問題上，沒有任何模糊空間。
蔡英文今天接見海外華文媒體時致詞表示，盼望對岸的領導人，能正確解讀去年選舉的意義，以及從去年開始台灣不斷釋出的善意，兩岸領導人如何共同來維持兩岸的和平與繁榮，這才是新的課題。
安峰山回應指出，過去一年，台海形勢發生重大變化，兩岸關係日趨緊張，和平發展成果流失，同胞切身利益受損；民進黨當局不承認「九二共識」、不認同兩岸同屬一中，迴避兩岸關係根本性質這一核心問題，損毀兩岸共同政治基礎，破壞兩岸和平發展良好勢頭。
他表示，事實再次證明，堅持「九二共識」政治基礎，兩岸關係和平發展道路就可以越走越寬廣；反之，如果這一基礎被破壞，兩岸關係就會重新回到動盪不安的老路上。
安峰山強調，大陸和台灣同屬一個中國的事實不容改變，國際社會普遍堅持的一個中國原則不容挑戰；陸方將堅定堅持一個中國原則，堅決維護「九二共識」政治基礎，絕不容忍任何形勢的台獨分裂。
他呼籲，兩岸同胞要攜起手來捍衛基礎，遏制台獨，維護和平發展成果，增進同胞親情福祉，共創中華民族偉大復興的光明前景。
(旺報)
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