獨家》35歲姚采穎和段鈞豪2年情斷
35歲的姚采穎前年和大3歲同門師兄、華岡藝校學長段鈞豪交往，她也積極讓自己轉型，除了考上國立台灣藝術大學戲劇研究所、到高中擔任教師，也畫畫投身公益，近期還找老師學書法，過著文青生活。過去兩人不時曬甜蜜，19日傳出2年情已在上個月底畫下句點，據知分手原因與個性差異有關。
姚采穎過去情史豐富，包括楊登魁兒子楊宗憲、設計師前男友、藍正龍、導演陳奕先，也曾被目擊和莫子儀共騎機車、喝同一杯飲料，但當時兩人都不認有曖昧情。段鈞豪則和李心潔交往過，之後與資深演員王道的女兒王昀交往2年。
段鈞豪主演過電影《千禧曼波》、入圍過金馬獎男配角，和姚采穎都喜歡電影，很聊得來，她前年中在臉書貼出和他共戴定情戒項鍊的貼臉親密照，被以為兩人已訂婚，她當時還在臉書用撒嬌語氣向男友討5克拉婚戒，她當時說，若有好消息一定會和大家分享。
去年中，姚采穎曾在華視《天才衝衝衝》談與段鈞豪的感情生活，嬌嗔說男友管她很嚴，連穿什麼都要管，沒想到埋下情變因子。對於分手消息，姚采穎今相當低調，把發言權丟給男方
。段鈞豪近來則因18歲的愛犬「里醬」病危，他和家人這幾天都在醫院陪伴，今在低落情緒中認了分手，坦言兩人回到朋友關係，「祝福她一切都好」。
(中時)
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