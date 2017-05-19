東芝半導體第2輪競標結束 多家買主已浮現

日本東芝半導體事業的第2次競標活動在周五結束。據了解，這次參與競標的主要業者除了有台灣的鴻海集團，以及和私募股權公司Silver Lake合作的美國晶片大廠博通外，美國另一家晶片業者Western Digital也表達興趣，至於美國投資基金Bain Capital也攜手SK海力士參與這次的競標。

(工商)