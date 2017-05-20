嚇壞了！這些男神不只演技一流 還「身懷絕技」

這些男神不僅在演藝圈表現可圈可點，私下還有「第二專長」，讓人超羨慕！

人生說長也不長，小時候父母總把孩子送到才藝補習班發掘各種潛在技能，但其實不要說「天才」難得，一輩子能專注做好一件事，已經是困難的了，而演藝圈不愧是精華之地，可謂臥虎藏龍，不少明星在幕前交出亮眼成績單，表演的部分展現高度專業，而以下這些男神更不得了，看表面完全想不到，原來他們還有第二專長，也太讓人羨慕加忌妒了吧！

任達華根本現實版賭神，除了是個戲精外，竟然還會飛射紙牌切穿水果！(翻攝自微博)

今年62歲的港星任達華，是紅遍兩岸三地的巨星，能演好人也能使壞，演技有目共睹，他出身軍警家庭，爸爸是個警察，但在他11歲時就因公過世，由媽媽辛苦工作拉拔3個孩子長大，從小他就幫著母親做點塑膠花、串珠珠等家庭代工貼補家用，連生活都成問題，當然沒有錢去學什麼才藝。

任達華中學一年級時，偶然看到報紙上在找廣告模特兒，就去參加訓練，之後有個汽水廣告試鏡機會，他喝了3罐汽水就雀屏中選，相當有天分，從此開始當模特兒維生的生活，給自己交了學費，也照顧了家庭，之後接受演員訓練，很快地成了無線台基本演員，漸漸嶄露頭角，終成今日的戲精，所以他的特殊才能是什麼呢？讓人料想不到的，竟然是吞刀片跟飛射紙牌切穿水果，簡直是賭神真實版！

連凱大學在美國主修美術，之後在美國擔任特殊化妝師，參與過不少好萊塢大片的特殊化妝工作。(翻攝自微博)

出身北台灣都會區的連凱，有著一張man味十足的帥氣臉龐，是典型的男神style，他以演員身分在香港出道，累績相當多作品，還在2005年與吳彥祖、尹子維、陳子聰組成『港版F4』樂隊Alive，推出單曲《阿當的抉擇》光是在演藝圈中都算是才華型藝人。

特殊的是，連凱的大學時代，是在美國加州州立大學長堤分校度過的，主修竟是美術系，出道前就發揮這項才能，從事特效化妝工作長達4、5年，參與過《異形3》、《變種人DNA》等科幻大片的特效化妝，直到1996年，認識大導徐克、朱延平，相中他出色的外貌，才出道當了演員，2010年，好友何超儀投資影片《維多利亞一號》，找他做特殊化妝，連凱才又重起老本行，跟古天樂合資開了特效化妝工作室「希娜魔夫」。

拍三級片出名的徐錦江，竟然是已故著名嶺南畫派藝術大師關山月的關門弟子，一幅畫作被開價到數百萬。(翻攝自微博)

說到徐錦江，腦中就會冒出無數港片跟三級片，這位色氣點滿的帥大叔，每部作品都讓影迷印象深刻，而他有個很八竿子打不著的專長，那就是繪畫，徐錦江的父母都是醫生，但他超有藝術細胞，畢業於廣州美術學院，1980年初，徐錦江到香港發展，當時可是以一名畫家的身分到港開畫展，但作品當年沒得到重視，於是他才開始轉換跑道，當模特兒跟夜總會歌手，也參加演員訓練班，出道當影星。

其實，徐錦江對於藝術相當有天分，說來神奇，他竟自小成為已故著名嶺南畫派藝術大師關山月的關門弟子，而且涉獵廣泛，對於陶瓷、書法、雕刻都有研究，他在今年完成了心願，建立屬於自己的藝術園區，園區設計圖是他畫的，園區裡的裝飾跟材料都是他找的，此外，他在師父關山月多年的指導下，早已得其真傳，2015年在北京開了畫展《徐徐丹青似錦江》，這次作品可得到眾人欣賞了，開價不斐，其中，作品《虬松勁羅衫濕》，竟然一度被出價到6、700萬，最終他因為不捨得賣掉心血，所以沒賣成，但其藝術價值，已被肯定。

(專題報導)