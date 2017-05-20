外媒認錯人！范冰冰烏龍當韓星 成龍也搞混過
大陸女星范冰冰曾以華麗誇張禮服登上坎城紅毯，不論是龍袍裝、仙鶴禮服或是瓷娃娃造型，都讓外界印象深刻，不過今年范冰冰則身分很不一樣，她成為坎城影展評審之一，但在范冰冰登場時，影展主持人卻把《下女的誘惑》當成范冰冰的作品，隨後發現錯誤，趕緊道歉「您的作品應該是《我不是潘金蓮》，我的錯。」
儘管被典禮主持人認錯，不過范冰冰相當大氣，全程保持微笑，高EQ表現被讚爆，其實外媒搞錯女星並非第一次，楊冪、張馨予、李小璐等女星，也曾被外國媒體誤認成范冰冰，甚至影壇大哥大成龍也曾喊錯李冰冰、范冰冰雙姝。
范冰冰曾爆成龍常分不清李冰冰和范冰冰，范冰冰曾故意逼問成龍，自己和李冰冰誰比較美，成龍還因此把兩人搞混，最後成龍想到解決方法，乾脆不念姓，直接喊「冰冰」就絕對不會錯，儘管身為國際影星的成龍被范冰冰爆糗料，但也增添不少笑料。
不僅范冰冰，李冰冰還曾在成龍的面，被他口誤喊「范冰冰」，讓李冰冰哭笑不得：「你要是想她、喜歡她，你就去找她嘛！」一番話逗樂全場。
(專題報導)
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