夜尿年輕化 睡前少吃這個就可改善

年輕人則是因情緒壓力而患有夜尿症，睡前減少攝取過多的鹽分，可以改善夜尿。(圖/達志影像/Shutterstock)

夜間頻尿可不再是老年人的專利，有醫師發現，年輕族群因情緒壓力，而患有夜尿症的年輕人明顯增加；夜尿症不僅會影響睡眠品質，也會增加心血管疾病，想要改善夜尿症，提升睡眠品質，你得先從「吃」做起。

夜尿症指的是多次夜晚起床排尿，如果夜晚需要起床上廁所2次，即為夜尿症，往年患者為中老年人居多，近年有年輕化的趨勢。

依據華人健康網報導，亞東醫院泌尿科張效駿醫師表示，據統計，40歲以下，每6人就有1人患有夜尿症，而60歲以上就近一半的老年人有夜尿症困擾，其中老年人又以慢性病、代謝差居多，年輕人則是因情緒壓力而患有夜尿症。

而性別亦有差異，19歲以上、50歲以下，患有夜尿症的以女性居多；但60歲之後，男性患有夜尿症多於女性，70歲以上，男性患病機率是女性的2倍！

若想改善夜尿症，可以先改善睡前減少攝取過多的鹽分，國外研究即有發現，夜尿症患者，在睡前減少吃含鹽分食物，就降低夜尿症的惡化；如果睡前攝取過多含鹽食物，身體就會保留許多水分在體內，就會增加夜尿次數。

張效駿醫師指出，有夜尿困擾的民眾可以平日做個紀錄，50歲以上年長者，如果夜間上廁所次數大於日間的33%，屬夜間多尿；而50歲以下，夜間次數大於日間的20%以上，就要積極治療。

並非所有夜間頻尿都是屬於夜尿症，張效駿醫師強調，如果夜晚起身上廁所次數大於2次，可以先至醫院做理學檢查，看是否有無尿道感染、腫瘤或是有飲水過度的問題。

夜尿症治療方式應先從生活習慣及慢性病控制開始，壓力情緒、慣性熬夜、吃消夜及攝取過多水果，都是導致夜尿的危險因子，另外，張效駿醫師也建議民眾，1天的喝水量，最好不要超過3000c.c，也最好避免攝取咖啡因及酒精，要控制飲用量，避免水分攝取過多，造成夜尿問題。

(中時電子報)