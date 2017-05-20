裸照、脫衣舞鹹濕片 小珍妮佛的高EQ回應總讓人佩服！

珍妮佛勞倫斯的高回應總讓人佩服！（圖／達志影像）

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯演技出眾，私生活也很受矚目，不過她也因此成了先前好萊塢「艷照門」最大受害者。當時她在事件爆發後，穿上T恤外出，上頭寫的字彷彿是在做無聲的抗議，但最讓人佩服的，是她在雜誌上做出的回應。

小珍妮佛在裸照被外洩後，她幾乎不願對此事作出任何回應，事件發生後，她一次在街頭被狗仔拍到，當時她穿的T恤寫著「如果你有好念頭，就會在臉上像陽光般閃耀，讓你看來永遠可人！」似乎是在對自己喊話。

而後小珍妮佛在《VanityFair》終於首度對裸照外洩做出回應，痛批「這不是醜聞，這是性犯罪！」她透露自己其實寫了好多次道歉信，但每寫每次都會哭，最後認為自己沒有什麼好需要道歉的，「這四年來我的戀愛，維持健康、美好的交往關係，因為是遠距離戀愛，男友總是需要看A片或是我。」強調自己拍下照片都是在很正常的狀況下，痛批不該的是那些駭客，更喊話轉傳的「你現在有選擇的機會，不需要散佈消極與謊言而生，你可以成為更好的人！」用正能量展現她的高EQ。

沒想到在裸照門後，近日小珍妮佛到外地工作收工後到脫衣舞店狂歡的影片，右被人拍上網，她嗨到和一名男子親密貼身體，甚至還相吻，影片最後還是她嗨到脫到只剩黑色內衣，尺度相當大。

可小珍妮佛正面迎擊，在網上發文，先是強調很不喜歡自己練習跳鋼管的影片被放上討論，尤其大家都只認為她只是在狂歡，隨後更說自己並不是脫到只剩內衣，強調「那是Alexander Wang的上衣，我不會說謊！」對於影片被流出，她也霸氣說自己絕不會道歉，更稱「我覺得我跳得不錯！」再次展現高EQ。

(專題報導)