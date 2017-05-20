星期人物》以電視台為家 胡雪珠與她大時代的顛沛家族

胡雪珠早期在中視當主播和記者的日子。(圖／胡雪珠提供）

提起胡雪珠，看老三台新聞長大的人，一定都知道她。從跑新聞、播氣象一路走來，在中視歷經數十寒暑，胡雪珠在電視台比在自己家的時間還多。接下中視總經理的棒子，人稱「雪珠姐」的她覺得責任沈重，但因為對中視的了解和感情，胡雪珠接掌中視，是公司內部認同的最大公約數，更是對她累積數十年真情投入的肯定。

出身在傳統大家庭的胡雪珠，有寫不盡的家族史。她在家中排行老十，和一半以上的哥哥姐姐，分隔兩岸四十多年才相逢，算是龍應台「大江大海1949」那個時代的真人版故事。胡雪珠1歲就到台灣，不太記得那時的故事，只知道小時候大家都喊她「胡小妹」，連身份證名字都是「胡小妹」，一直到準備上小學前，才有了「胡雪珠」這個名字。

胡雪珠的親姪子胡海鷗是知名大陸學者，曾寫過「四姨的故事」系列，其中的跨越兩岸的大家族背景，就是胡雪珠家族真實寫照，胡家留在大陸的七位兄姐們，和在台灣兩個哥哥加上她的故事，是兩岸成長差異最真實的寫照，在胡雪珠的生命歷程中遇見了。

在中視的數十年工作經歷，還是改不了對新聞的熱忱，這樣的動力，也來自她的童年與軍校經歷。（圖／胡雪珠提供）

@大時代顛沛家族的故事 胡家第十個孩子雪珠

「我女兒和別人介紹時都說外婆是清朝人」，胡雪珠說媽媽生在民國前，真的是清朝人，1949年那個年代，還在襁褓中的她，是媽媽抱著來台灣的，對留在中國大陸的哥哥姐姐們一點印象都沒有，爸媽還說是她把家變窮的，因為抱來台灣時，胡雪珠的手臂上掛滿黃金，原本以為不會查小孩，沒想到在過海關時，才1歲的胡雪珠一直哭，結果藏在身上黃金被發現後，胡家帶出的家當，自然就全數充公了。

還好年紀小沒印象，胡雪珠長大過程中，只覺得自己的家和別人不太一樣，爸媽年紀比較像爺爺奶奶，家規也很多，出門回家都要和爸媽報告，逢年過節，很多親友們都會來和爸媽跪安，即使爸媽不在家，還會對著他們的座椅磕頭。在這樣傳統保守的家庭長大，讓胡雪珠成長過程覺得很悶，平時也不淮出門，所以她很早她就想離家生活，考上軍校反而成了她人生的解脫。

@小時候沒名字 戶籍登記「胡小妹」

在上小學之前，胡雪珠沒有自己的名字，出生登記是傳令兵負責的，當時戶口名簿只登記了「胡小妹」，這個名字一直沿用到快上學前，才去正式改名為胡雪珠，因為在大家族中是最小的成員，胡雪珠覺得自己成長時不開心，很希望像別人家小孩一樣，可以自由自在到處跑跳，也希望和爸媽更親近，沒有這麼多家規。

除此之外，胡雪珠兩個哥哥都非常優秀，從小功課好又活躍，讓她覺得自己像家族中的魯蛇，功課很爛、天天被罵，所以當她決定到軍校唸書時，並沒有先得到家人同意，考上了決定要去唸才說，媽媽只好同意。

對胡雪珠來說，外界認為會被操的軍校成長過程，卻是她非常開心的階段，也找到她人生中的兩個最愛，一個是主持廣播，一個是另一半。更有趣的是，當年報考軍校，還是受到鄰居翟瑞靋姐妹的影響，胡家和翟家有二代情，爸爸都是政戰學校的教授，一個教中文、一個教歷史，也都在北投長大，長大後竟然也都在中視工作，緣份非常深。

軍校生活對胡雪珠而言，幾乎充滿了快樂的記憶，可以在外面住和同學混，還能主持學校的廣播，到現在還記憶深刻，有一次和同學打賭吃四季豆包，她不但一口氣吃了10個包子，又吃了10根香蕉，打敗所有人，甚至還逃學去打彈子，快樂的軍校生活，讓胡雪珠現在一面說還一面笑，也是她對人生和新聞工作都充滿熱情的基礎。

胡雪珠和孫子感情很好。（圖／胡雪珠提供）

胡雪珠小檔案

星座：金牛座

幼時別稱：胡小妹妹

學歷：政戰大學新聞系

經歷：中視新聞記者、主播、採訪主任、新聞部經理、副總兼新聞部總監

現任：中視總經理、旺台兩岸互信基金會執行長。

(中時電子報)