星期人物》墜機生死一瞬間 胡雪珠搶播報和長官大吵

當新聞主管時的胡雪珠（前排右一）帶著主播們扮古裝賀歲，她扮的是武則天。（圖／胡雪珠提供）

胡雪珠畢業不久就進入中視，有人認為她應該是靠家世背景才這麼幸運，但事實並非如此。政戰新聞系畢業後，胡雪珠本來留校當助教，剛好中視要拍新戲「女兵的日記」，電視台要學校幫忙找人，就推薦她到中視節目部工作了幾個月，因為有接觸到新聞部，他們覺得胡雪珠條件不錯，就讓她當記者了。

當記者的日子也很充實開心，機會又再度找上來，電視台要成立氣象台，除了報氣象，同時介紹星座、天象等等，新聞部問她要不要試試看？從此胡雪珠和王美惠就分別擔任國台語氣象主播，創造極高收視率，胡雪珠也從此正式成為新聞主播。

提起初當主播的經歷，她回憶當年主播很辛苦，沒有專人梳妝和搭配衣服，有時出去採訪，回電視台已來不及化妝，就自己亂化，所以後來才會去紋眉和眼線比較方便，有時戴隱型眼鏡，一不小心戴歪了，眼淚直流，妝就變成一團黑。她笑說：「還好那時電視機畫面不是很清楚，妝花了看不太出來」。

胡雪珠說，那時最怕播午間新聞，根本沒有時間改寫，抓到什麼稿就照著唸，那時電視新聞的主編多半是從報社請來，改稿時習慣在稿子上用箭頭拉上拉下，主播們根本沒辦法順著唸，只好硬著頭皮唸，讓她回家常做惡夢，有時還會氣到一播完，馬上衝下來罵主編。

@難忘墜機事件 來不及害怕的災難當事人

跑新聞數十年，她印象最深的是經歷墜機事件。那時她跑農漁新聞，採訪單位安排13位記者搭直昇機去阿里山，那是台灣唯一一架40人的直升機，同行還有台視盛竹如，直升機上去不久就向下墜落，短短幾秒的時間，她從頭到尾沒有喊一聲，墜落後她爬出了直升機，因為自己是記者也是當事人，在墜落時她就以現場親身經歷，在飛機上錄了一段聲音，之後再訪問駕駛，她只想到怎麼做新聞，完全沒想到害怕，非常冷靜，現在想想真是天生當記者的料。

回去說給同事們聽這段經歷，熊旅揚說如果是她，一定會坐在田梗上大哭，哪裡還會想到做新聞，當時有個報社男記者寫有女記者現場大叫，但事實上現場只有胡雪珠一個女記者，根本不是她叫，而是一個記者的老婆從頭叫到尾，後來她還去臭罵這位男記者，原來當記者的胡雪珠就是這麼恰，遇事卻很冷靜，看到老鼠、蟑螂也從來不會尖叫。

雖然電視台競爭激烈，常有跨台挖角，胡雪珠說到中視工作從沒想跳糟，直到那次摔飛機事件，讓她氣到不但回電視台罵長官，甚至立馬寫了辭呈轉頭離開。

原來她在現場傳回新聞內容後，長官沒有馬上播出，氣得她用借來電話大罵，長官告訴她因為聽到無人傷亡，所以認為不急著發，讓她氣炸大吵，認為公司不重視記者。雖然事後讓胡雪珠補做了十分鐘內容，但她還是氣不過認為：「過時的新聞就不是新聞了」，氣到她寫辭呈，當華視知到此事後就來挖角，這成為她人生第一次請辭並被挖角的經驗。

在家待了一星期，長官希望她回去上班，也是從那次開始，電視台記者才有了意外險。雖然為新聞罵過長官，對同事也要求嚴格，但最後大家都變成非常好的朋友，前中視長官到東森時也有挖角她，但中視是她第二個家，在電視台時間甚至比在家更多，胡雪珠從未離開中視這個家。

當年接中視新聞部經理時，媒體報導胡雪珠以嚴格知名。（圖／胡雪珠提供）

記得她當主管時，對比較皮的同事一個個面談，要他們幫忙訓練新進同仁，也創了新聞採訪師徒制，這些皮的同事後來都變成她的好助手，也因為在公司花太長時間，她在公司一個小時上班說的話，比她和家人三個月時間說的話還多。

很少提到婚姻的胡雪珠，在第一次婚姻結束後，過了十年單身生活，恢復單身時和同事出去喝酒和玩，才發現自己酒量真的不錯，也是她非常開心的日子，也因為自身採訪經歷，她當採訪主任時對記者安全很關心。有次同仁出國採訪發生猛爆性肝炎，胡雪珠每天打電話給記者的太太報平安，同時一面把同仁的Ｘ光片拿台灣醫師評估，她和記者的感情就是這樣培養出來，常罵完記者後，就由「老闆娘」(同事膩稱胡雪珠)請客吃飯喝酒，她的薪水從未養過家，都拿來養同事還有跟同事的會，也常被倒會，說到此，胡雪珠「哈哈」兩聲。

熱愛新聞的胡雪珠，在鄭淑敏任董事長期間，一度調升節目部，她非常不想去，因為她根本不太看連續劇，後來和經理說好三個月再調回來，還有朋友送花開玩笑寫「百日有機栽培」，到節目部後同仁對她非常好，每天都被捧著，連出門都有人按電梯，和新聞部同仁相處則像哥兒們，大家有話直說，但胡雪珠還是喜歡苦力型，所以她認定自己是一輩子的新聞人，不管做不做新聞，沒事都還是盯著新聞看。

@中視基層出身 要帶同仁走出谷底

當新聞部主管的日子，每天從早上八點忙到晚上八點新聞結束，之後又繼續檢討新聞到九點，接著在辦公室一邊改公文一邊看電視，工作時間比在家多很多，但她早已習慣。今年初從基金會回到電視台接總經理，她認為這對內部同仁有鼓舞作用，送花寫信給她的同仁很多，她希望能提升內部士氣，向上翻轉。

她也認為現今傳統電視台位面臨數位化挑戰，需要更多的開源策略，要擴大新媒體發展的能量，她舉例像李佳玲在新媒上的節目，非常受到年輕族群歡迎，25到30多歲的網粉很多，還被選為新一任主播女神。胡雪珠認為電視台的網路版能發揮的空間非常大，如果此時媒體跟不上新媒體發展，電視台未來就會更辛苦。

胡雪珠，這個中視人再熟悉不過的名字，正帶團隊走向新中視時代。

(中時電子報)