布蘭妮攻台票房滑鐵盧 「一代癲后」瘋狂事蹟數不完

布蘭妮出道18年首度來台開唱，未料票房失利，才開賣就有多數網友降價拋售 。(圖/達志影像)

西洋天后「小甜甜」布蘭妮下個月將來台開唱，也是出道18年來首度與台灣粉絲近距離面對面，不過售票首日票房竟失利，不僅全部僅售出六成，就連VIP區都仍在「熱賣中」，甚至有許多粉絲當天就在PTT及許多網站拋售，相較於新生代小天后亞莉安娜，九月小巨蛋演唱會一開賣，立即創下秒殺紀錄，讓許多粉絲捶心肝搶不到票，不過以布蘭妮的等級這樣的成績確實不理想，或許與她演唱會「對嘴」和近年崩壞不無關係。

布蘭妮出道走紅歌曲《...Baby One More Time》。(影片/YOUTOBE)

布蘭妮從童星出身，1998年推出首張專輯《愛的初告白》，當時憑著單曲《...Baby One More Time》一夕走紅，不僅打破當時男團當道的西洋樂壇，這首單曲和專輯在發行一週後，同時搶下排行榜冠軍，在排行榜上更停留103週的驚人時間，出道多年發行過8張專輯的她，更勇奪8座告示牌音樂獎，也讓她成為全球家喻戶曉的明星，不過從2004年開始星路就走向荒唐與荒謬，首樁令粉絲傻眼的新聞就是與青梅竹馬傑森亞歷山大在拉斯維加斯註冊結婚，但當天下午竟立刻反悔，從結婚到離婚僅有55個小時，可說創下全球婚姻最短的紀錄，接著與舞者凱文費德林先有後婚，雖然生下兩個兒子，但這段婚姻僅維持三年就宣告破局，最後不僅連監護權都由前夫取得，每個月至少得付2萬美金給前夫，而2011年與身為經紀人的傑森·特拉維克結婚，「梅開三度」的她以為找到生命中的真命天子，未料2年後仍是離婚收場，愛情之路坎坷到讓人同情。

此外布蘭妮可說負面新聞頻傳，除了身材嚴重走鐘、酗酒吸毒導致歐洲宣傳活動喊卡之外，多起失控行徑更讓人捏把冷汗，像是她被媒體拍下一手開車一手抱著五個月大兒子的畫面，雖然宣稱是為了躲狗仔才出此下策，但仍遭到外界抨擊，不過最為人知的莫過於2006年與第二任丈夫離婚後，為爭奪孩子撫養權導致精神狀況不佳，居然進入理髮廳後要求設計師為她理光頭，但在沒人敢操刀的情形下，她索性自己拿起電剪，邊剃邊笑在頭上理出一條「高速公路」，宣告完工後竟又埋頭痛哭，情緒可說相當不穩定，此外更因為精神失常三度住進精神病醫院，有次被送進病房時，還瘋狂指控媽媽和男友有一腿，脫序行為可說讓人全傻了眼，也讓她事業徹底陷入低谷，更被稱為「過氣天后」。

除了過多負面新聞讓布蘭妮聲勢大跌，此外演出只唱「對嘴」的她，或許也是導致演唱會票房銷售不佳的主因，像是2016年度公告牌音樂獎，小甜甜布蘭妮擔任當晚開場嘉賓，精采絕倫的演出被外媒評為最佳表演之一，不過後來被揭穿近8分鐘的表演全是「對嘴假唱」，該演出也被評為公告牌音樂獎「史上最尷尬開場表演」，但其實明眼人都知道，布蘭妮出道十多年來幾乎每場演出都是對嘴演出，因為連口型都是漏洞百出，更被封為流行音樂史上第一個「假唱天后」，此外演唱舞曲時更是意興闌珊，常常隨意擺動就想蒙混過關，也被歌迷冠上「懶妮」封號，而這次來台開唱，是否按照慣例整場上演「對嘴秀」，或是為了重振事業，將首度「開嗓」演出，就等屆時歌迷見真章了。

(專題報導)