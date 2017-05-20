《兩岸星期人物》為劉詩詩、Angelababy中式嫁衣操刀 陸名服裝設計師郭培
在西式審美當道的現在，婚禮的服飾多半會以白紗西裝為主，但就有這麼一名設計師，以她細膩的巧手和豐富的設計靈感，為許多影歌星和名人做出中國風的傳統嫁衣，讓新娘、新郎不再只有單調地黑與白，她就是大陸著名的中式嫁衣設計師- 郭培！曾經為劉詩詩、Angelababy、陳妍希和將《貴妃醉酒》唱紅流行樂壇的李玉剛設計專屬服裝的她，現在更創立自有品牌，讓更多人能欣賞並擁有美麗的嫁衣。
現年50歲的郭培，畢業於北京二輕工業學校服裝設計專業，是大陸第一代服裝設計科班畢業生，在學期間也在中央美院兼學素描，打下她的硬底子功夫。畢業後，進入天馬服裝公司擔任首席設計師，該公司9成服裝皆出自她之手，隨著天馬服裝的市占率愈來愈大，市場銷售總額上億元人民幣，並躍居中國十大品牌之一後，也讓郭培的名氣愈來愈大。在天馬7年期間，她也逐步在國際展覽會和大獎中嶄露頭角，更一度被日本《朝日新聞》評為「中國五佳設計師」之一。
然而，真正捧紅她的並非轉入哪間大集團，反而是一部紀錄片。澳洲籍女導演莎莉英格頓（Sally Ingleton）於1997年拍攝、以「毛氏新裝」（Mao’s New Suit）為名的紀錄片，紀錄中國時裝業現狀及發展，將郭培列名為青年一輩的代表。該片在澳大利亞、法國、英國、美國、日本、比利時、瑞士等諸多國家放映，並引起眾多國際媒體的報導，讓郭培從此打開國際知名度，同時郭培的作品更在澳洲博物館展出並收入館藏。
在國際和大陸國內闖出名號後，郭培在1997年自創玫瑰坊時裝，自己擔任總經理兼首席設計師一職，也在這一年榮獲中國十佳時裝設計師稱號。相較於快速時尚，郭培將精力投入耗時又耗工的高階定製路線，引入傳統刺繡工藝，藉由龐大團隊分工讓一件獨一無二、近乎於藝術品的服裝，完美地呈現在顧客和觀眾眼前。也因為細緻的手工和絢麗的設計，讓郭培的創作由影星章子怡帶上2008年北京奧運會聖火儀式、並由宋祖英在閉幕式合唱時，以萬棵水晶搭配剪紙風格呈現於千萬觀眾眼前。
郭培的合作客戶幾乎都是知名演藝人員，包含上述所提及的章子怡、宋祖英等人外，就連范冰冰、成龍也都曾與她合作過。2015年黃曉明和Angelababy的中式紅底金線嫁衣，就是由郭培操刀、耗時數月的刺繡，讓兩人的婚禮更加美麗動人；去年完婚的吳奇隆和劉詩詩、陳妍希與陳曉兩對銀幕情侶，也都是重金委請郭培定製，其中陳妍希的嫁衣名為「橘色鳳彩裙掛」，以獨特的平金撵繡手法繡出精細的龍、鳳、祥雲等華麗刺繡，花1,880小時才製成。讓眾人眼睛為之一亮，也讓人再次見識到郭培的設計功力和美學。其實就連蘋果公司現任執行長庫克（Tim Cook），去年訪問大陸時，也主動前往拜訪郭培的工作室，對製作背後的工藝嘆為觀止。
(中時電子報)
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