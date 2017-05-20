專訪》一個惡作劇念頭 他發明出超夯「炸雞甜甜圈」

「炸雞甜甜圈」有多種口味。（翻攝自「大丸家-手作炸雞甜甜圈」臉書）

32歲的吳承翰去（2016）年與友人在台南合夥開設以「炸雞甜甜圈」為號召的「大丸家」餐廳後，由於食物好吃又新奇，因此迅速打響名號；他透露，之所以會將炸雞和甜甜圈這兩樣不搭嘎的食物結合在一起，其實是緣於惡作劇的心態，沒想到意外獲得好評。

雖然從小就喜歡料理食物，有時還會藉由做菜來紓解壓力，但就像多數六、七年級生一樣，就學時很少會把興趣當成選讀科系的考量，出社會後更不覺得興趣可以當飯吃，吳承翰一直到出社會10年，已經做到上市科技公司主管了，才開始思考是否能把興趣轉換成職業。

「當時如果在科技公司繼續待下去，我相信自己可以做得很好、也會很有前途，但這一切不是我要的，因為做得不開心。」就是如此念頭，讓吳承翰放棄平均年薪達17個月以上的工作，一頭栽進餐飲業。

其實，吳承翰本來的打算是先到國外讀餐飲學校，之後再回台灣一展所長，可是他算了一下自己的積蓄，雖然勉強足夠支付學費，但返台後恐怕就沒資金了，因此他選擇先和友人創業，邊累積經驗邊賺學費，等時機成熟後再前往國外。

經營餐廳除了最重要的好吃、食材安全無虞外，若再有點創意更能加分；炸雞甜甜圈和臭豆腐的「跨界組合」讓人驚喜連連。 （翻攝自「大丸家-手作炸雞甜甜圈」臉書）

有了創業的想法後，吳承翰最早的構想是販售其拿手料理－韓式炸雞，認為若有辦法做出顏色繽紛的炸雞，一定能吸引很多客人，不過上網搜尋後才發現，這種產品早就有了。

正當吳承翰苦思還能做出什麼與眾不同的炸雞時，某天他和朋友聊天，對方提到追求中的女生很喜歡吃甜甜圈，「我突然靈機一動，想到如果把炸雞做成甜甜圈形狀，客人咬下去後才發現其實是炸雞，一定很有趣。」就是這樣一個惡作劇的想法，最後竟讓炸雞甜甜圈一炮而紅。

不過，就算有了那麼棒的idea，但創業畢竟不是扮家家酒，加上吳承翰與友人都是新手，根本無經驗可言，常常只能埋頭苦幹，失敗了再重新嚐試；他回憶起這段過程，遇到太多沒辦法掌控的事，甚至有時一天只能睡兩、三個小時，連擠出吃飯時間都成了一種奢侈，但就算已經精疲力盡，可畢竟是自己的選擇，還是得強打精神努力工作、處理難題。

「印象比較深刻的一次，是我好不容易挑到一項咖哩調味料、試出完美比例，誰知道產品才賣一個月就全台斷貨，廠商還說台灣不會再進貨，那時真的覺得老天在整我，但唯一能做的就是不要放棄，繼續尋找適合的材料。」吳承翰現在說起這段艱困過往看似雲淡風輕，但不難想像當時的他壓力有多大。

儘管創業初期非常累，但吳承翰表示，每當發現客人看到餐點眼睛為之一亮、忍不住驚嘆好可愛時，就會覺得一切辛苦都是值得的；另外，以前的他，每天總是拖著沉重步伐上班，但現在每天都是帶著愉悅心情上工，「身為主廚，能將自己滿滿的創意實現在料理上，是一件非常快樂的事！」

大丸家的裝潢充滿濃濃日本味。（吳承翰提供）

談及未來規劃，「老闆」吳承翰指出，大丸家從開幕起，每個月的營業額都有成長，他希望等到更穩定後，能先在台灣開幾間分店，站穩腳步後，若有機會再朝海外拓點；而「主廚」吳承翰則期勉自己繼續創作出溫暖人心的料理，並為弱勢族群盡一份心力。

(中時電子報)