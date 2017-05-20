裕榮食品負責人洪宗喜涉犯詐欺、食安法交保500萬

高雄地檢署偵辦裕榮食品公司涉以過期1至3年原料製成「蝦味先」，19日傳喚負責人洪宗喜及其子女、員工等8人到案，洪宗喜晚間11時許從調查局高雄巿調處移送複訊時，被問到涉案情節，僅回答「都講過了」、「都說明過了」等。對於是否欺騙消費者，檢察官漏夜訊問後，20日依詐欺、違反食安法，諭令洪宗喜交保500萬元並限制出境出海，蘇姓廠長、謝姓經理均交保30萬元，其餘請回。

(中時)