戲曲學院誇張體罰 老師飛踢、狠踹女學生
台灣戲曲學院傳出體罰，有家長向媒體投訴，號稱「戲曲王子」的客家戲專技講師李菄峻，在5月10日排練時多次踹、拍打女學生頭部臉部，校方表示，日前調出監視錄影帶，確認李菄峻對學生施暴，目前已通報校安系統，依程序處理。
有家長投訴媒體，指出一位女學生在本月10日排練時，3次遭到李菄峻飛踢、2次以腳踹女學生，且拍打女學生臉部和頭部多次，最後女學生只能爬起默默擦淚，全程都被監視器錄下。
校方表示，12日接獲投訴後，立即調閱監視器，並將影片交由學務長程育君、客家戲學系主管等查閱，找受害學生瞭解狀況，確認李菄峻有對學生施暴。
據了解，李菄峻也坦承施暴，原因是他教學有一個禁忌，就是學生不能在他面前哭，在求好心且的情況下，因為學生學習進度落後又在神遊，才會動手。
校方已依循校安系統通報教育部，依違法處罰學生事件流程辦理。
(中時)
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