廣大興洪大姐涉貪汙案遭起訴

因「廣大興案」聲名大噪的屏東縣議員洪慈綪，被屏檢依貪汙罪起訴。(本報資料照片)

因「廣大興案」聲名大噪，進而當選屏東縣議員的洪慈綪，轉戰政壇後官司不斷，3年前被控當選無效，最後順利脫身，日前又爆發透過丈夫黃志威收取回扣300萬元，「洪大姊」否認涉案，屏東地檢署偵查終結，依貪汙罪嫌將兩夫婦起訴。

承辦檢察官並以2人否認犯行、犯後態度不佳為由，建請法官從重量刑，全案移審屏東地院，承審法官開庭後裁定其夫黃志威繼續羈押。

(中時)