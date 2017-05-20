想覓良緣看過來！中市府當月老辦未婚聯誼

台中市府民政局長蔡世寅當月下老人，希望有情人成佳偶，達成「樂婚、願生、能養」的目標。（盧金足攝）

台中市府今年度第7場次未婚民眾聯誼活動「2017香戀在一起」6月25日將於安妮公主花園舉行，5月22日上午8時起開始受理報名，歡迎設籍台中市或於台中市就學就業且年滿35歲至45歲未婚男女，踴躍報名參加，男女各40人，額滿為止。

民政局長蔡世寅表示，為鼓勵未婚民眾擴大社交生活領域

，增進彼此良好互動及情感交流，市府主動擔任月老角色，今年度舉辦8場次未婚聯誼活動，目前第1至6場次累計配對成功53對，民眾反應相當熱烈，建立良好口碑，期望藉此提高婚育率，達成「樂婚、願生、能養」的目標。

第7場次「2017香戀在一起」訂於6月25日在充滿香草氛圍的安妮公主花園舉辦，希望藉由香草手作增加互動，讓參加聯誼年輕男女能更輕鬆、愉快的心情認識彼此，覓得良緣。

(中時)