千里救夫 李凈瑜今進白宮
繼在美國國會作證後，遭中國拘留的台灣非政府組織(NGO)工作者李明哲的妻子李凈瑜19日到白宮尋求援救。
李凈瑜和3位遭到拘留的中國大陸人權律師的妻子在國務院相關官員陪同下，擬於美東時間19日下午4時(台北時間20日上午4時)前往白宮請求美國川普政府協助營救丈夫，李凈瑜一行將與白宮國安會亞洲事務主任博明晤面。
博明曾任路透和華爾街日報駐北京記者，關注中國人權和環保議題，是目前白宮中少數有亞太實務資深官員。李凈瑜18日表示，美國國務院對李明哲案顯然已有所掌握，並會嚴重關切；陪同李凈瑜前來的台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏也表示，美國官員指出，會盡全力在人權上與中國展開溝通。
李凈瑜此次來美，首開台灣公民在大陸被強迫失蹤，因台灣當局無能為力，援引《台灣關係法》到美國國會和政府機構尋求救援之例。
(中時)
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