SonyXZP官網預購16分鐘額滿，改向東森購物預購送澎湖遊再賺3600元

在東森購物網預購Xperia XZ Premium，買就送澎湖單人三日遊等多項好禮。圖；業者提供

Sony旗艦新機Xperia XZ Premium在今天(5月19日)中午台灣開放首發限量預購，Sony Mobile公布官方預購網站在短短16分鐘內預購數量已全部額滿，總計銷售上萬台，人氣破表高，沒搶到預購的消費者還有機會在東森購物網搶到貨。

東森購物網即日起到5月22日上午9點59分止祭出「3C家電會員盛典」不僅推出Xperia XZ Premium供預購，再加碼推出買就送澎湖單人三日遊(價值3,099元)、加碼再送2000元折扣金、搭配當前東森購物網單筆滿8500元送1200折扣金與信用卡刷卡金回饋，最高可享3600元回饋與原廠首購禮，適逢5月報稅季節，聰明運用網購通路的優惠，可獲得額外的大利多。

東森購物網進表示，Sony Xperia XZ Premium單機售價 24,900 元，率先推出深海黑、耀眼鉻兩色，

在東森購物完成預購後14天出貨，此款為目前全球首款配備4K HDR 螢幕的智慧手機，也是全世界第一款搭載 Motion Eye 相機模組，獨家提供預拍功能與 960fps 超級慢動作攝影功能，效能上採用高通S835 八核心處理器、4GB RAM，因此奪下2017 MWC最佳新機大獎，19日官網一開放預購即秒殺完售。

東森購物網為慶祝新機上市，不僅開放Sony Xperia XZ Premium新機預購，購買Samsung Galaxy S8與S8+、HUAWEI P10+、LG G6、SonyXZS等共6款指定手機，都可加碼享第一重買就送價值3099元的澎湖單人三日遊，加上第二重「3C家電會員盛典」消費單筆滿8500元送1200折扣金，若再刷花旗信用卡可再獲得400刷卡金。

東森購物提醒完成預購Sony Xperia XZ Premium的消費者需在5月23日前上SONY官網完成預購登錄即可獲得價值5,160元的享樂首購禮，贈品包括USB 3.1 Type-C 傳輸線、DK60 Type-C 充電座、MDR-NC750 高解析數位降噪耳機。更多商品資訊請上www.etmall.com.tw。

(工商)