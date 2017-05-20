酷航接收新波音 787 夢幻客機 展現開拓中長程航線信心

左為酷航首席執行長李立興；右為波音印度銷售部副總裁。圖：酷航提供

亞太最佳低成本航空新加坡酷航，將以波音787夢幻客機提供中長程距離的飛行服務，5 月 在新加坡樟宜機場又加入了新的夢幻飛行客機！

這架新報到的波音 787-8 夢幻客機，名為”姆酷卡 (Mous-Scoot-Ka)”(命名來自希臘美食 Moussaka 為發想)，象徵酷航已為下一階段的飛行艦隊做足準備。中長程的航段除了從新加 坡至雅典間的直飛航班，2017 年中將公布另一個長途目的地。

酷航首席執行長李立興表示:「我們不僅服務地區性的乘客，今年將加入我們的艦隊的 787 夢幻客機”Mous-Scoot-Ka”，會支援地區間的更多服務。酷航和欣丰虎航的航點在 16 個國家擁有 59 個城市的網絡，目前於亞太地區擁有強大的市佔比。在各地區間的廣泛服務為 我們的連接航點打下良好基礎，讓我們對長途服務更有信心，酷航對於機隊的擴充更感到相當 興奮！

乘客喜愛波音 787 夢幻客機的原因包括: 超大、五段 LED 窗戶和更舒適的機艙空氣，以及非 常環保的燃油效率，使酷航能有效操控低成本運營中的遊戲規則。波音印度銷售部副總裁迪内 希科斯卡（Dinesh Keskar） 表示：「我們很榮幸能與酷航一起慶祝新加坡直飛到雅典的航線， 期待與他們繼續保持密切的合作關係。」

酷航預計將在2017年收到4架787-8 架夢幻客機，配備機組休息艙。每架可容納329名客 人，包含其中18個酷航商務艙。 相比之下，酷航787-8飛機沒有機組人員床，配置為可容納 335位客人與21酷航商務艙。但每架飛機都已安裝六班架的船員休息台，以確保船員在長途航班期間獲得強制休息。長途航班通常由 10 至 11 名客艙機組人員組成，短途航班則為 8 人。

酷航機隊的發展是酷航長期策略之一。 隨著酷航和欣丰虎航在 2016年5月的整合，兩家航 空公司一直致力於以單一品牌-酷航 Scoot 為運營服務，預計將於 2017年下半年完成此項工作。

(工商)