東南科大特色演講 為學生未來職場鋪路
新北市東南科技大學19日邀請全國道教宮廟人才培訓協會理事長、中華民俗禮儀研究推廣協會理事長羅瑞生以「職場與磁場，如何應用大自然」為題進行專題演講，他以深入淺出的方式向大學生們介紹職場、磁場與大自然的關係，勉勵學生們要勇於面對挫折。
演講一開始，由東南科技大學副校長董益吾向學生們介紹羅瑞生背景，透過數十年的經驗累積，向學生們分享研究心得，董益吾特別代表學校致贈感謝狀，他表示，羅老師在宗教民俗領域相當專精，透過專題演講方式，讓學生們接觸了解不同的專業領域。
羅瑞生一開始利用圖表方式向學生們介紹磁場、氣等，許多人工作不順、感情不睦、家庭失和都與「氣」息息相關，了解磁場之氣，調節自身的磁場幫助調適心情，才能迎接人生中不同階段的挑戰。
羅瑞生說，大學生畢業之後都是社會的中流砥柱，為事業、家庭打拼，難免都會遇到困頓、挫敗，有些人逃避、有些人積極面對，當調適好自我，就可以迎接逆流時的不順與挑戰。
羅瑞生演講最後特地留了數十分鐘時間，開放大學生們提問，透過討論方式一起對於不同的專業領域有更進一步的了解。陳姓學生說，從未接觸過這類型的專題演講，感覺很新鮮、很有趣。
(中時)
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