朱立倫視察福山國小 體驗泰雅族文化
為了解新北市唯一原住民族小學發展現況，市長朱立倫於19日視察烏來區福山國小，參觀校內保存泰雅原民文化的文物室，並由福山國小六年級學生導覽文物室內保存各項的原住民族文物及服飾。
朱立倫除感謝福山國小對於保存泰雅文化的用心及努力外，也提前為福山國小百週年校慶活動暖身。
福山國小以「落實全人教育、傳承泰雅文化、守護永續環境」為教育願景，希望培養一個光榮的泰雅人為目標，積極發展原住民族教育及文化技藝課程，加上學校位於北勢溪及南勢溪流域交會之上游，區域內自然生態與歷史文化景點十分豐富，並有大羅蘭溪蜿蜒流過，在此沖刷出河階地形。
有天主堂、基督教福山教會、古圳步道、哈盆與福巴古道等自然文史資源，勾勒出學校豐富的泰雅文化環境，故學校目前致力於發展原住民太陽計畫、泰雅歌謠傳唱及多元社團活動、原住民族文化學習課程及泰雅gaga體驗營活動等，積極規劃校本課程，強調深化族群文化與在地認同，將部落文史內容納入學校教材中。
(中時)
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