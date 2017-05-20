老天不收我！運將一周經歷2次生死
47歲李姓運將母親節當天，因近千萬元的債務，一度想不開在租屋處吞服安眠藥自殺，出院後不到一天開計程車賺錢，卻遇上車禍翻車，因為身上沒錢不願意就醫，警消苦勸近10分鐘才點頭答應，他說，「老天爺不願意收我，那就堅強活下去！」
李男18日晚間10時許，駕駛計程車行經中和區景新街，疑因要閃避突然左切的機車，緊急右轉直接撞上一旁停放的自小客車，計程車當場翻覆，李男受困車內自行爬出車外。
警消獲報抵達，李男呆在路旁休息，左手按著自己的腹部表情痛苦，他堅持不願意送醫說：「我真的沒有錢！」警消苦勸近10分鐘，告知他醫院可以欠款不用擔心，他才點頭答應，所幸送醫後無礙，詳細車禍原因待警方進一步釐清。
李男19日下午與遭他擦撞的駕駛相約在車行洽談賠償事宜，他向對方說，「自己是海龍退伍，部隊要求就是誠信，他會負起所有賠償事宜。」
(中時)
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