傳IS研發手提電腦炸彈能躲過安檢

據傳IS可將炸彈藏在在手提電腦之內，甚至可避過機場保安檢測。(圖片取自每日郵報)

美國官員近日表示，美軍在1月時在伊拉克的軍事行動中，發現激進回教組織「伊斯蘭國」（IS）利用當地大學實驗室研發新一代炸彈，據說可以藏在在手提電腦之內，躲過機場海關檢測，恐攻更難以防備。

前陣子川普政府公布宣布由3月21日起，決定禁止中東和非洲8個國家、10個機場登機飛往美國的旅客，隨身攜帶手提電腦和其他大型電子設備。之前美國打算將禁令擴展至所有來往歐洲至美國的航班

根據相關人士透露，美軍1月時大舉進攻伊拉克，在北部犘蘇爾大學的實驗室，驚訝發現IS恐怖份子正利用實驗室的設備研究新型炸彈。更有有消息指，恐怖分子已經奪取了機場安檢設備，用以測試如何將爆炸物隱藏在手提電腦及其他電子裝置內。

連聯合國的反恐怖主義官都表示，IS可能會使用手提電腦炸彈對班機實施恐怖襲擊。

對於禁止手提電腦飛往美國的禁令中，官員表示「這是一個什麼時候會發生恐怖分子在電子設備中隱藏爆炸物的問題，而不是如果。」

(中時電子報)