被星巴克咖啡燙到 獲賠300萬元

陪審團日前裁決被星巴克咖啡燙傷的一名女子，可獲賠10萬美元(約台幣300萬)。(圖片取自達志影像)

美國有個女子買星巴克咖啡，不慎燙到大腿，一怒之下告上法院，最後陪審團，裁決這名女子，可獲賠10萬美元(約台幣300萬)。

43歲的喬安娜(Joanne Mogavero) 在2014年7月左右駕車到佛羅里達州當地星巴克店的「得來速（drive-through）」窗口，購買了一杯大杯咖啡，當她把這杯咖啡遞給旁邊乘客時，咖啡杯蓋不小心掉落，熱咖啡灑到她大腿上，造成一級與二級燙傷，並留下永久性的疤痕，當時咖啡的熱度為華氏190度。(攝氏87度)

喬安娜強調，她不是要爭取陪審團同情，爭取的是正義。最後佛羅里達州杜瓦爾郡(Duval County)陪審團，裁決她可獲賠10萬美元，其中包括8萬5000美元傷痛賠償及1萬5000美元醫療費補償。

不過星巴克發表聲明，正如我們在審判中所說的，我們在這個案子中站在我們的員工這邊，認為他們沒有錯，我們正在考慮上訴。

(中時電子報)