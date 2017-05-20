取代川普？副總統潘斯密謀這件事…

潘斯密謀多時籌組政治行動委員會，支援自己未來的政治利益，有人傳言這是為取代川普而鋪路。(圖片取自美聯社)

美國總統川普最近風波不斷，爆出連串醜聞，更因為涉嫌妨礙司法公正，面臨被彈劾的危機。作為川普副手的副總統潘斯，被揭發在白宮處於水深火熱之際，罕見沒出來滅火，還頓時神隱。據了解，潘斯密謀多時籌組政治行動委員會，支援自己未來的政治利益，有人傳言這是為取代川普而鋪路。

美媒報導，潘斯在川普爆出連串醜聞的期間，甚少公開露面或發表講話，FBI局長柯米被開除，以及川普被指向俄羅斯官員洩露高度機密資料開始，彭斯幾乎沒有出面說明，僅曾發表聲明表示，不知道前白宮國家安全顧問佛林，曾向白宮表示自己受查。

更令人玩味的是，潘斯周三向聯邦選舉委員會提交文件，成立名為「偉大美國委員會」（Great America Committee）的政治行動委員會，以支付他乘坐專機，在國內為共和黨人拉票的開支。這是首次有現任美國副總統成立政治行動委員會，背後的意義頗啟人疑竇。

保守派活動人士埃里克森（Erick Erickson）更表示，有潘斯在，根本不需要川普，呼籲共和黨人應盡快離川普而去。

(中時電子報)