取代川普？副總統潘斯密謀這件事…
美國總統川普最近風波不斷，爆出連串醜聞，更因為涉嫌妨礙司法公正，面臨被彈劾的危機。作為川普副手的副總統潘斯，被揭發在白宮處於水深火熱之際，罕見沒出來滅火，還頓時神隱。據了解，潘斯密謀多時籌組政治行動委員會，支援自己未來的政治利益，有人傳言這是為取代川普而鋪路。
美媒報導，潘斯在川普爆出連串醜聞的期間，甚少公開露面或發表講話，FBI局長柯米被開除，以及川普被指向俄羅斯官員洩露高度機密資料開始，彭斯幾乎沒有出面說明，僅曾發表聲明表示，不知道前白宮國家安全顧問佛林，曾向白宮表示自己受查。
更令人玩味的是，潘斯周三向聯邦選舉委員會提交文件，成立名為「偉大美國委員會」（Great America Committee）的政治行動委員會，以支付他乘坐專機，在國內為共和黨人拉票的開支。這是首次有現任美國副總統成立政治行動委員會，背後的意義頗啟人疑竇。
保守派活動人士埃里克森（Erick Erickson）更表示，有潘斯在，根本不需要川普，呼籲共和黨人應盡快離川普而去。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。