今白天降雨減緩有點悶熱 下周三鋒面又報到

今降雨雖有明顯趨緩，但外出還是要攜帶雨具。(圖/中央社)

今天氣也和昨天類似，各地大部分時間為陰天，有時會有短暫雨，不過雨勢通常不大，出門記得攜帶雨具備用，而在氣溫方面，今雲量偏多，天氣有點悶，預計東半部高溫約27到28度，西半部高溫則約28到30度。

根據中央氣象局資料顯示，明天起到周二水氣減少，各地以多雲的天氣為主，不過部分地區仍會有降雨的情形，周日東半部及北海岸、大台北山區仍有局部短暫陣雨，週一後迎風面降雨更減少，但西部須注意午後熱對流所造成的降雨，溫度上看33度。

到了周三，受到新一波鋒面影響，各地降雨機率增高，且有雷雨及局部較大雨勢發生的可能，預計到周五(26日)都會是這樣的天氣型態，27日至29日鋒面仍在台灣附近徘徊，天氣仍會不穩定。

空氣品質方面，今中南部為橘色提醒(對敏感族群不健康)，，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)