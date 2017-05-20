川普開除柯米 對俄爽喊：終於沒壓力了

川普對俄羅斯官員表示柯米是個瘋子，將他辭退後，終於沒壓力，鬆了一口氣。(圖片取自美聯社)

美國總統川普才剛出境訪問不久，美媒再爆料他與俄國高層上周會面時，剛好是FBI局長柯米被開除隔天，他竟對俄羅斯官員表示柯米是個瘋子，將他辭退後，終於沒壓力，鬆了一口氣，表示自己將不再受查。

美國《紐約時報》引述獨家消息指出，柯米被開除後，川普隔天在橢圓形辦公室與俄國外長拉夫洛夫還有俄國駐美大使會面，川普對他們表示，「我剛開除FBI局長了，他有點瘋狂，完全是個瘋子，我因為俄羅斯承受很大的壓力，現在終於沒有了」。據該名向《紐約時報》爆料的美國官員透露，這段對話是在5月10日發生。

另一名美國官員為川普辯護表示，這是與俄國談判的策略，希望藉著放棄對俄羅斯的調查，換取他們在敍利亞、烏克蘭及其他議題上讓步。對此白宮發言人強調，柯米處理俄國事件上過度政治化，反而讓美俄交往與談判關係製造一種沒必要的壓力。

(中時電子報)