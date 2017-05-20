張兆志終結單身！愛情大師520娶了許允樂
因為經常在臉書回答分析網友愛情問題的張兆志，被網友封為是「愛情大師」，更出書談愛，而他自己現實生活也很精彩，與小13歲女友許允樂交往穩定，昨晚他在臉書貼出照片，宣告「今天是我當妳男友的最後一天了」，據悉兩人選在520登記結婚，正式終結單身。
張兆志昨晚在臉書貼出與女友許允樂的親暱照，她甜蜜的親了張兆志的側臉龐，他則感性說「這段日子妳快樂嗎？今天是我當妳男友的最後一天了。」由於兩人選在520（諧音我愛你）這天登記結婚，小倆口趕在5月19日這天大放閃，不少網友見狀後也紛紛獻上祝福。
對於終結單身，許允樂也很期待，直呼「紀念一下；跟男朋友最後的一次約會。」其實今年初，張兆志就在派對上向許允樂求婚，當時他還喊話自己未來一定會當好老公，如今兩人確定互許終身，「愛情大師」終結單身，讓不少粉絲都相當替他開心。
(中時電子報)
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