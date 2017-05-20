5月20日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●小英執政周年前夕 阿扁痛批 勿汙名化軍公教

凱達格蘭基金會昨晚舉行募款餐會，前總統陳水扁現身出席，公開違反台中監獄公布的「不進入活動會場」禁令，並透過影片發表致詞。扁強調，軍公教是他8年總統任內的功勞者，所以他對軍公教只有感激，千萬不可將人家汙名化，「和軍公教無情對立是不智的」。言詞鋒利，顯然是直接對準力推年金改革的蔡政府而來。

●國民黨黨主席選舉今舉行 吳敦義力拚一輪過半

6人競逐、史上最複雜、競爭最激烈的國民黨主席選舉今天投票。爭取連任的黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及前副總統吳敦義，昨在雨中舉辦選前之夜「大拚場」。吳目前聲勢領先，力拚「一輪過半」，投票率將是關鍵。郝、洪則陷入纏鬥，各自打出棄保牌，力搏進入二輪再求翻盤。

●洪秀柱：一中原則 吳敦義：一中各表

國民黨主席選舉昨最後衝刺，吳敦義、洪秀柱鎖定兩岸政策隔空交火！前副總統吳敦義強調現階段不能談統一，並重申前總統馬英九主張的不統、不獨、不武及「九二共識、一中各表」；被問到若當選主席，到北京會不會講一中各表與中華民國？他說「當然會講」。

重點要聞

●護理之家 惡火4死

屏東縣最大的恆春南門護理之家昨晨2樓一間6人病房發生大火，惡火雖局限在起火房室，但濃煙流竄各樓層，讓護理之家宛如煉獄。院方緊急疏散153名收容者，然因收容者多行動不便，最後造成4死55傷重大慘劇；起火原因目前無法確定人為或電線走火，待調查。由於事發時該院僅有8名照護人員值班，不符應有11人的規定，屏東縣衛生局要求院方立即改善，若未改善，最高可開罰30萬元並勒令停業。

●不甩中監「5不」扁餐會坐主桌

前總統陳水扁昨北上參加凱達格蘭基金會募款餐會，雖全程坐在主桌未開口，但透過事先錄影畫面致辭，影片約5分鐘。陳水扁看著手機裡的講稿表示，從新娘房走到大客廳走了一年還走不到，「難道我進來扒幾口飯就要抓回去？」他直嗆，「請問咱的政府讓我講話就會倒嗎？」連說2次「有那麼嚴重嗎？」由於台中監獄事先劃下「五不」紅線，扁進場參加餐會是否違反規定，中監說，還要再檢視。

●柯文哲出席「給老友寒暄」

凱達格蘭基金會昨舉辦募款餐會，民進黨副祕書長卓榮泰代表黨主席蔡英文出席，他致辭說，很多關心台灣的人每到520就很急，不過他保證，政府會盡最大力量，照顧扁的健康與基本人權。但卓榮泰致辭時，台下有挺扁民眾高喊：「邱太三（法務部長）下台」。

重點要聞

●進場坐主桌、備影片致詞 陳水扁踩中監紅線

前總統陳水扁昨晚出席凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，雖台中監獄開出不准進入會場等「五不」規定，但陳水扁沒有比照去年待在會場旁的「新娘房」，一到場就前往主桌入座，並以預先準備好五分鐘的影片致詞，除了表達謝意，也批評蔡政府不讓他講話，顯然是有備而來。

●恆春護理之家大火 4死55傷

屏東縣恆春鎮南門護理之家昨天清晨失火，造成四死、五十五傷不幸意外，負責人黃明典坦承夜間照護人力不足，起火原因調查仍待鑑定中。這是過去一年來，國內第三起老人安養機構因大火造成重大傷亡事故。

●黨主席、黨代表選舉 今投票 國民黨未來看此役

國民黨主席選舉今天投票，但因六強爭霸，候選人要一輪投票就獲得過半支持當選有難度，但攸關未來黨內權力結構版圖的黨代表選舉結果今天確定出爐。雖然外界聚焦黨主席選舉，但其實黨代表選舉也有一定重要性，攸關未來國民黨內的權力分布。

重點要聞

●獨董「綠退藍上」張善政領千萬

股東會旺季到，上市櫃公司獨立董事出現「綠」退「藍」進的政黨輪替！前行政院長張善政是今年獨董大熱門，包括華邦電、宏碁都找他，台灣大更找他直接出任常董；台灣大也推舉前國發會主委管中閔任獨董；前文建會主委盛治仁將出任台泥獨董；馬前總統醫療小組召集人張珩之弟、曾任財政部政務次長的張璠被中華工程推薦任獨董，這可說是他出任獨董的首次經驗。

●安養院夜半起火 4死

屏東縣恆春鎮南門護理之家昨晨四點四十八分突然起火，一百五十名患者在照護人員協助下緊急撤出，起火點二○八號病房的四名患者則來不及逃生死亡，另有五十五名患者分別受到燒燙傷及嗆傷，由於火勢兇猛迅速，不排除人為縱火。

●黑心鮑魚 逾萬公斤過期改標賣

又是吹哨者建功！台中市衛生局日前接獲檢舉，昨天前往台中市南屯區宏碩海產公司偵查，發現宏碩涉嫌將五月五日已到期的一萬二二九○公斤冷凍鮑魚換標，將保存期限延後一年到明年五月，另也發現已經逾期的「冷凍割背白蝦仁」產品六四八公斤，台中地檢署昨傳喚宏碩曹姓負責人後，認定曹涉嫌違反食安法，裁定四十萬元交保。

(中時電子報)