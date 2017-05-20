他斬斷納達爾紅土18連勝

「蠻牛」納達爾紅土球場連勝紀錄停在17場。(美聯社)

奧地利好手提姆，以直落二勝出。(美聯社)

(08:25更新文圖)世界第4、西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，今在羅馬公開賽以4比6、3比6，不敵世界第7、23歲奧地利好手提姆(Dominic Thiem)。「蠻牛」無緣4強，本季紅土球場連勝紀錄停在17場。

30歲的納達爾，已橫掃蒙地卡羅、巴塞隆納、馬德里三大紅土賽金盃，是月底法網的奪冠大熱門。提姆前2周在巴塞隆納、馬德里的冠軍賽，都不敵蠻牛，今扳回一城，他採取主動攻擊打法，「這場打得真的很好，或許是我生涯最佳比賽之一。」

提姆4強賽對手，將是世界第2的喬柯維奇(Novak Djokovic)或阿根廷名將戴波特羅(Juan Martin del Potro)。納達爾摘下14座大滿貫，其中有9座在法網奪下，有「紅土之王」的美譽。

(中時電子報)